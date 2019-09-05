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Информационное доминирование России в теме освобождения украинских заключенных в РФ грозит повторением ситуации с освобождением Надежды Савченко, которое анонсировалось семь раз.

Об этом заявил экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Безсмертный, сообщает Укринформ.

«Уже дважды проанонсировали освобождение (украинских заключенных в РФ, - ред.). Для того чтобы достичь «рекорда» с Надеждой Савченко, осталось еще пять раз проанонсировать, и результат будет тот же потому, что информационно это обслуживается Россией и доминирует в этом информационно Россия», - сказал Безсмертный.

По его мнению, события, происходящие вокруг процесса освобождения украинских заключенных и пленных, свидетельствуют о том, что в результате смены политического руководства в Украине «меняется механизм, который вместо того, чтобы быть усовершенствованным, приводит к определенным трещинам, которые в перспективе могут иметь очень негативные последствия».

В этом контексте Безсмертный выразил недоумение по поводу того, что, по информации разных источников, в процедуру ожидаемого освобождения-обмена попадают 24 пленных моряка. По его словам, это может быть следствием того, что «человек, который ведет переговоры с Россией, не понимает статуса решений Морского Трибунала ООН и последствий этих решений».

Он также обратил внимание на то, что кандидаты на обмен, фамилии которых звучат в СМИ, имеют разный правовой статус и разную дистанцию правовой очистки. Поэтому, учитывая то, что процедура правовой очистки выходит далеко за рамки возможных договоренностей об освобождении, говорить о каких-то ожидаемых сроках - это «самому себе создавать проблемы», резюмировал Безсмертный.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, что переговоры по обмену задержанными с Украиной близки к финализации, и этот обмен станет «масштабным».
ForUm

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