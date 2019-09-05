также в разделеОбщество
Прокурор: Цемах может сбежать в ОРДЛО 8
Зеленский объяснил, почему ветировал закон о кастрации педофилов 34
Полиция пришла с обысками в Укрэнерго 13
Суд разрешил заочно задержать экс-главу НКРЭКУ Вовка 25
Суд освободил главного свидетеля по делу МН17 Цемаха 57
Четверть украинцев считают взятку нормой жизни 23
В Украине начал работу Высший антикоррупционный суд 48
Минкультуры проверит законность увольнения Ройтбурда 25
Отправка посылок и писем через «Укрпошту» подорожает 20
Стал известен победитель конкурса на должность «языкового омбудсмена» 38
СБУ подозревает «Мотор Сич» в подготовке диверсии и помощи РФ 97
4 сентября. Картина дня 56
Суд приостановил ликвидацию УПЦ КП 137
В Минске договорились восстановить мобильную связь на всем Донбассе 95
Украина предложила вернуть россиян в СЦКК 174
Глава Минздрава заявила, что будет расценивать самодеятельность замов как саботаж 37
Стали известны зарплаты Зеленского, Богдана и Гончарука 57
На Житомирщине создали спецотряд «охотников» на копателей янтаря 37

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что задача Высшего антикоррупционного суда Украины – не просто наказание коррупционеров, а восстановление доверия граждан. Об этом он заявил время выступления по случаю начала работы суда, обращаясь к судьям, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства

«Вы лучше меня знаете, какие ожидания у граждан, общества от вашей работы. Перед вами сегодня действительно большой вызов. И это не просто возвращение гражданам украденного путем наказания топ-коррупционеров - это возвращение гражданам ощущения и веры в то, что в Украине есть справедливость», - сказал Глава государства.

Он отметил, что как гражданин Украины хочет, чтобы коррупционеры наконец были наказаны, а интересы государства, общества и инвесторов - защищены.

«Я не могу ставить вам задачи. Как гражданин имею ощущение, что задача Высшего антикоррупционного суда очень простая: коррупционер - наказан, государство, общество и инвестор - защищены», - добавил президент.

Поздравляя присутствующих с началом работы суда, Зеленский также отметил, что здание для ВАКС было отремонтировано и оборудовано всего за месяц. Он поблагодарил каждого, кто приобщился к тому, чтобы в Украине наконец заработал Высший антикоррупционный суд.

Президент также назвал символичным тот факт, что здание суда расположена именно на проспекте Победы в Киеве, и выразил надежду, что это также будет вдохновлять на победу над коррупцией в Украине.

«Мы говорили в течение предвыборной кампании, что хотим победить коррупцию. Не бороться с ней, а победить. И я думаю, что это очень символично, что Высший антикоррупционный суд расположен на проспекте Победы. Желаю вам, всем нам, украинском, победы», - резюмировал глава государства.

Напомним, 5 сентября в Украине начал работу Высший антикоррупционный суд.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1794 грн.
56
Теги