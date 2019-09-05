Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что задача Высшего антикоррупционного суда Украины – не просто наказание коррупционеров, а восстановление доверия граждан. Об этом он заявил время выступления по случаю начала работы суда, обращаясь к судьям, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства

«Вы лучше меня знаете, какие ожидания у граждан, общества от вашей работы. Перед вами сегодня действительно большой вызов. И это не просто возвращение гражданам украденного путем наказания топ-коррупционеров - это возвращение гражданам ощущения и веры в то, что в Украине есть справедливость», - сказал Глава государства.

Он отметил, что как гражданин Украины хочет, чтобы коррупционеры наконец были наказаны, а интересы государства, общества и инвесторов - защищены.

«Я не могу ставить вам задачи. Как гражданин имею ощущение, что задача Высшего антикоррупционного суда очень простая: коррупционер - наказан, государство, общество и инвестор - защищены», - добавил президент.

Поздравляя присутствующих с началом работы суда, Зеленский также отметил, что здание для ВАКС было отремонтировано и оборудовано всего за месяц. Он поблагодарил каждого, кто приобщился к тому, чтобы в Украине наконец заработал Высший антикоррупционный суд.

Президент также назвал символичным тот факт, что здание суда расположена именно на проспекте Победы в Киеве, и выразил надежду, что это также будет вдохновлять на победу над коррупцией в Украине.

«Мы говорили в течение предвыборной кампании, что хотим победить коррупцию. Не бороться с ней, а победить. И я думаю, что это очень символично, что Высший антикоррупционный суд расположен на проспекте Победы. Желаю вам, всем нам, украинском, победы», - резюмировал глава государства.

Напомним, 5 сентября в Украине начал работу Высший антикоррупционный суд.