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Министерство культуры, молодежи и спорта Украины изучит юридические основания увольнения директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, сообщает пресс-служба министерства.

«Юристы министерства проанализируют соответствующее решение Одесского облсовета и тщательно выяснят, какие юридические основания для устранения известного художника из занимаемой им должности. После всестороннего изучения вопроса Министерство будет действовать в пределах своей компетенции для урегулирования конфликтной ситуации, которая имеет значительный общественный резонанс», – сказанов сообщении.

Напомним, 4 сентября Одесский областной совет расторг контракт с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом.
ForUm

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