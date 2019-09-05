Министерство культуры, молодежи и спорта Украины изучит юридические основания увольнения директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, сообщает пресс-служба министерства.
«Юристы министерства проанализируют соответствующее решение Одесского облсовета и тщательно выяснят, какие юридические основания для устранения известного художника из занимаемой им должности. После всестороннего изучения вопроса Министерство будет действовать в пределах своей компетенции для урегулирования конфликтной ситуации, которая имеет значительный общественный резонанс», – сказанов сообщении.
Напомним, 4 сентября Одесский областной совет расторг контракт с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом.
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