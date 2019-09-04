Одесский областной совет расторг досрочно контракт с директором Одесского художественного музея, известным художником Александром Ройтбурдом.

За его увольнение проголосовал 51 депутат. Трое были против, трое воздержались, 25 человек не голосовали, сообщает «Думская».

Вопрос внесли в повестку дня по предложению депутата Алексея Кобыльникова. Он заявил, что Ройтбурд игнорирует депутатские запросы относительно финансовой деятельности музея и издевается над ними. Кроме того, якобы с его подачи некий гражданин Российской Федерации избил бывшего директора музея Виталия Абрамова.

«Этот человек, который последние 50 лет отдал искусству, был избит, он получил гипертонический криз, ушибы, у него надорвано ухо», — заявил Алексей Кобыльников.

Категорически против увольнения Александра Ройтбурда выступила временно исполняющая обязанности председателя ОГА Светлана Шаталова. Она обвинила инициаторов проекта решения в лоббировании личных интересов и отсутствии гражданского долга.

«Ваша настойчивость не имеет границ, ваши договорянки противоречат здравому смыслу и логике. При Ройтбурде коллекция музея увеличилась на 49 объектов, проведен ремонт, причем за счет меценатов. Кто еще мог такое сделать?» — отметила она.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выразил Ройтбурду свою поддержку.

«С Александром Ройтбурдом я лично незнаком. И хотя он огромный талант, я даже не фанат его таланта, если честно) Но то, что он делал в Одессе, по сути было интеграцией отдельно взятого музея в европейское (и мировое) культурное пространство. Битва за евроинтеграцию происходит везде - от правительственных кабинетов до музеев. Украинские совок, постсовок и рагульство никуда не делись. Они всегда готовы отжать утраченные позиции у тех, кто пытается ввести в Украине нормальные европейские стандарты. В этом случае – сделать крутой европейский музей в Одессе. И поэтому я в этой ситуации, конечно, на стороне Ройтбурда-евроинтегратора», – написал он на своей странице в Facebook.