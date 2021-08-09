8 августа умер художник-постмодернист, представитель украинской «Новой волны» и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Его смерть стала ужасной неожиданностью для всех. Он болел раком, но не хотел об этом говорить, и только самые близкие знали о его состоянии и абсолютном нежелании ложиться в больницу.

По предварительным данным, прощание с художником состоится 11-12 августа в Одесском художественном музее — о деталях сообщат позже. А мы вспомним, каким он был — противоречивым, современным, запредельным.

Новая волна украинского искусства

Еще в июне этого года Александр Ройтбурд активно работал над выставкой «От 20-х до 20-х». Это попытка собрать общую картину развития украинского искусства за 100 лет — и его работы тоже войдут в эту историю.

В 1983 году Ройтбурд окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. Политический перелом в 80-90-е годы и эксперименты художников со стилем породили такое явление как Новая украинская волна — и Ройтбурд был на ее гребне.

Он стал основателем ассоциации «Новое искусство» в Одессе, возглавлял правление Центра современного искусства Сороса в Одессе и был директором галереи Марата Гельмана в Киеве.

Его работы с библейскими мотивами, недосказанностью в виде картин без названия, символикой зеркал и причудливо удлиненных частей тела запоминаются зрителю надолго.

«Я пишу мир таким, каким я его пишу», — сказал однвжды художник, и этот его стиль был неповторимым.

Создавал Ройтбурд и яркие натюрморты, которые называл «портретами вещей» — и даже в таких картинах прослеживался философский замысел и какая-то особая, чисто «ройтбурдовская», меланхолическая палитра цветов.

Издательство «Основы» как-то попыталось собрать весь творческий путь Ройтбурда вместе — и вышел том на 444 страницы.

Его работы висят в музеях и Нью-Йорка, и Нью-Джерси, и в нашем, Одесском художественном музее.

Модернизация музея

В 2018 году Александр Ройтбурд стал директором Одесского художественного музея. Модернизировать его он решил с простого, но не менее важного — отремонтировал крышу. Затем расширил экспозицию, установил логику в размещении экспонатов в отдельных залах.

За неполный год работы Ройтбурда музей заработал на 2 миллиона гривен больше, чем за предыдущий — и несмотря на это Ройтбурда досрочно уволили с должности директора. Такое решение принял Одесский облсовет по инициативе представителей «Оппозиционного блока». Долгие судебные иски, апелляции — и только в конце 2020-го он снова занял эту должность, уже окончательно, по решению Верховного Суда, который признал увольнение незаконным.

Став депутатом Одесского облсовета, Ройтбурд принадлежащие ему по закону деньги на депутатские нужды тоже вкладывал в музей. Поэтому без его поддержки и энтузиазма Одесский художественный музей представить невозможно.

«Его будто вытащили из пазла мира»

Пожалуй, у всех, кто связан с культурной сферой, никогда лента новостей так не изобиловала воспоминаниями, как 8 августа.

Журналистка Зоя Казанжи вспоминает об Александре Ройтбурде:

«Это была долгая и упорная борьба за Одессу, которая шла везде, где бывал Александр.

Мы очень много спорили. Вместе с тем, с ним невозможно было поссориться, если у вас возникала определенная химия, и ты становился для него своим.

Эта потеря — не просто какая-то персональная; его будто вытащили из пазла мира. Мы не дружили “взахлеб”, но ему всегда можно было позвонить, сказать, что к тебе приехали гости, и попросить провести экскурсию. Он соглашался и спрашивал, когда будет удобно. Александр очень хотел, чтобы люди увидели другую, украинскую Одессу (и я не столько о национальном признаке, сколько обо всем лучшем, что здесь есть).

Я не знаю, как мы будем в Одессе справляться с этой потерей. Мне очень больно за Одессу, я понимаю, что все, как коршуны, сейчас налетят на Одесский художественный музей. Для людей, которые сейчас очень радуются смерти Ройтбурда, нет ничего святого, их ничто не остановит. Самое важное нам сейчас, отплакав, спасать от этих коршунов музей и город».

А поэт и переводчик Борис Херсонский вспомнил своего друга таким, каким он был — противоречивым и отчаянным:

«Одесса известна как город литераторов и город художников. И впрямь, хороших и даже замечательных художников в городе было немало. Но великий художник был один. И это — Ройтбурд. Фантастическая энергетика, невиданная продуктивность, широта тематики, смелость и даже необузданность. Сколько выставок за короткое время! Сколько поражающих воображение работ! Какие замечательные статьи о нем, какие каталоги!

Мы познакомились когда-то в Пале-Рояле, где молодые художники продавали за гроши свои работы. Познакомились и подружились сразу. Творческий путь (о, как не хочется этих казенных выражений!) Саши у меня перед глазами. Весь, разнообразный, провокативный, постмодернистский и неоклассический.

Он не вписывался в наш город, который он наградил титулом “ПГТ Одессочка”. Ушаты грязи, вылитые на Сашу, особенно когда он выиграл конкурс на должность директора ОХМ, описанию не поддаются.

Он не вписался в наш город и в должности директора музея, хотя для музея он сделал очень много. Как никто — много. От композиции, до фандрайзинга, до вечеров, концертов и лекций в стенах музея.

Он ушел в место, в существование которого отчаянно НЕ верил.

Туда, где нет болезни и печали и воздыхания. Говорят — спи спокойно. Но ты был слишком беспокойным, чтобы успокоиться за пределами земной жизни. Беспокойных и энергетичных снов тебе, дорогой друг».

Среди тех, кто вспоминает Ройтбурда, и предприниматель, президент литературной корпорации Meridian Czernowitz Сергей Померанцев:

«Сегодня, в результате болезни умер мой друг — Александр Ройтбурд. Покойся в мире, друг, и прости за все. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким от себя и от всей корпорации Meridian Czernowitz.

У нас были общие планы на будущее. Все будет по графику, Ройтбурд!»

Память будет жить

В сентябре 2021 в издательстве Meridian Czernowitz выйдет книга Александра Ройтбурда «Стихи дилетанта», проиллюстрированная Сергеем Жаданом — для нее поэт и художник поменялись ролями. По воспоминаниям многих знакомых, у Ройтбурда были неплохие тексты, некоторые из них можно прочитать на его странице в Facebook.

Как-то Александр опубликовал свой текст за 1997 год, «В детстве мне было очень жаль погибших космонавтов». Александр тоже был как космонавтом, который открыл нам новый мир — без страха, без границ и рамок. И нам тоже очень жаль с ним расставаться.