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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прокомментировала слова нардепа от «Слуги народа» Михаила Радуцкого о ней.

Об этом она заявила на пресс-конференции, отвечая на вопрос, что ее связывает с Радуцким, который назвал ее «своим человеком», и соответствует ли действительности информация о том, что Радуцкий возглавит Минздрав в будущем, а сама Скалецкая на этой должности временно, сообщает  Лига.net.

Скалецкая заявила, что близко не знакома с Радуцким.

«Я с Михаилом Радуцким если где-то и пересекалась, то это были эфиры. На каком-то из них я сказала, что я как писала законопроекты, так и дальше буду их писать, и если нужна будет помощь - обращайтесь. Мы общались только на эту тематику», - сказала она.

По ее словам, после этого ей предложили подать свое резюме на главу Минздрава, и другого общения с Радуцким не было.

«Никакой другой информации или договоренностей я не получала и не проводила», - заверила она.

Уточняя, почему Радуцкий назвал ее «своим человеком», Скалецкая переадресовала этот вопрос самому Радуцкому.

Напомним, ранее председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала ZIK заявил, что через несколько месяцев главой Минздрава может стать Радуцкий, а действующая министр Зоряна Скалецкая - его заместителем.

29 августа во время первого заседания Верховной Рады IХ созыва Радуцкий вел переписку о кандидатах на пост министра здравоохранения. В  переписке в мессенджере на своем смартфоне Радуцкий назвал Зоряну Скалецкую(Черненко) «своим человеком" и спрогнозировал ее назначение главой Минздрава. 

 27 августа Радуцкого, которому ранее предрекали министерский портфель в Минздраве, избрали председателем парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
ForUm

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