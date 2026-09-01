Одинадцять країн ЄС хочуть обмежити можливість блокування спільних рішень

Одинадцять країн Європейського Союзу закликали переглянути правила ухвалення зовнішньополітичних рішень, зокрема можливість блокування спільних позицій окремими державами. Відповідний лист вони направили високій представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

Документ підписали Австрія, Данія, Бельгія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Люксембург, Нідерланди, Румунія, Іспанія та Швеція. Про це повідомляє Euronews.

Автори листа визнають, що принцип консенсусу є важливою основою легітимності Євросоюзу, однак наголошують, що він має допомагати державам діяти спільно, а не створювати можливості для блокування рішень.

На думку країн-підписантів, в умовах посилення стратегічної конкуренції, нестабільності та спроб підірвати міжнародний порядок ЄС повинен мати змогу швидко використовувати свою політичну, економічну та дипломатичну вагу.

Нині більшість рішень у сфері спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС потребують одностайної підтримки всіх держав-членів. Через це одна країна може заблокувати рішення, підтримане іншими членами Євросоюзу.

У листі пропонується активніше використовувати механізм конструктивного утримання від голосування замість застосування вето. Також країни закликають не пов'язувати зовнішньополітичні рішення з питаннями, які безпосередньо до них не належать, і вивчити можливості переходу до голосування кваліфікованою більшістю, передбачені договорами ЄС.

Крім того, підписанти пропонують вимагати від держав, які блокують спільні рішення, чітких і обґрунтованих пояснень причин такого кроку.

Ініціатори листа наголошують, що необхідні для запропонованих змін правові механізми вже передбачені чинними договорами Євросоюзу.

Дискусія щодо зміни правил ухвалення зовнішньополітичних рішень в ЄС активізувалася після неодноразового використання права вето окремими країнами. Зокрема, Угорщина блокувала низку спільних рішень Євросоюзу щодо зовнішньої політики та підтримки України.