Во Львове восстанавливают мозаику «Море и рыбы», размещенную на бывшем магазине «Океан» (ул. Владимира Великого, 26а).

Как сообщил во время брифинга заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко, специалисты начали первые работы - замеры и обследования, затем установят саркофаг (накрытие), чтобы была возможность работать при любой погоде. Через 2-3 месяца мозаику обещают полностью восстановить: около 70% элементов художественного произведения будут аутентичными. Все работы финансирует компания-застройщик.

«От комплекса, который был, осталось около 10-12%, а остатки мозаики сохраняются у застройщика. Работы на этой стадии пройдут без вмешательства в почву, ведь застройщику отменены все разрешения на любые работы. После завершения этого этапа работ будем выносить на заседание исполнительного комитета предложение о выдаче всех необходимых документов, чтобы полноценно восстановить эту мозаику. С сегодняшнего дня работы стартуют, и продлятся от 2 до 3 месяцев», - рассказал Москаленко. Он также добавил, что около 70% элементов самой мозаики будут аутентичными – то есть теми, которые были ранее использованы.

Как заметил Остап Патык, львовский художник, сын Владимира Патыка - автора мозаики, технически восстановить мозаику - возможно, ведь для этого есть все необходимые чертежи, материалы, 3D-сканы, а также специалисты, которые могут это сделать. Кроме того, в этом здании, которое построит компания-застройщик, должны предусмотреть место для детского художественного пространства.

Как утверждают специалисты, работы по восстановлению мозаики – сложные, поскольку отдельно восстанавливают стену, отдельно – рельеф, и уже после – кладут мозаику. Этим будут заниматься специалисты, имеющие такой опыт работ. Все работы будет финансировать компания-застройщик, которая разрушила мозаику. Стоимость работ пока неизвестна, поскольку это три разных вида работ.