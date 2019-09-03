«В отношении нашей политической силы запущен маховик репрессий. Для этого в ближайшее время готовится пресс-конференция главы СБУ – полное подобие пресс-конференции, которое СБУ Грицака по заказу Порошенко уже проводило для того, чтобы помешать делу установления мира, нормализации украинско-российских отношений и освобождении удерживаемых лиц», – такое заявление сделала «Оппозиционная платформа – За жизнь», текст которого размещен на сайте политической силы.

Как отмечают в партии, сегодня президент Зеленский и его команда прекрасно поняли, что единственной реальной оппозицией для власти является именно «Оппозиционная платформа – За жизнь». Поэтому власть намерена бороться с ней всеми способами.

Чтобы передать этот месседж, Владимир Зеленский, подводя итоги своих первых 100 дней президентства, специально анонсировал «громкие истории» в отношении оппозиционной партии.

«В постановочном рекламном фильме на телеканале «1+1», так называемом интервью президента, в отношении нашей партии были выдвинуты безосновательные обвинения, приправленные прямыми угрозами», – отмечают в партии.

Оппозиция подчеркивает: благодаря большинству в парламенте, которое в основном составляют избранники, не имеющие опыта и малейшего понятия о государственном устройстве и законотворчестве, но при этом послушно голосующие за инициативы президента, создавая законодательный спам, Зеленский сегодня пытается узурпировать власть в своих руках.

«Очевидными стали намерения президента лишить парламент реальных полномочий, получить возможность давления на депутатов руками подконтрольных силовиков, продолжить языковую дискриминацию, подчинить себе де-юре независимые от президента антикоррупционные органы – НАБУ, САП, ДБР. По сути, в стране открывается новый сезон политически мотивированных преследований, давления на независимые СМИ, запугивания лишением лицензий телеканалы», – говорится в заявлении.

Оппозиционные депутаты считают, что всего за 100 дней на посту главы государства Зеленский реальными действиями показал, что намерен получить без ограничений все властные полномочия. Подконтрольные президенту силовики пытаются расправиться и с неподконтрольными им объективными информационными телеканалами, понимая, какое влияние они имеют на общество.

«Власть действует цинично и незаконно – от попыток лишить лицензии телеканал NewsOne и рейдерского захвата канала «112 Украина», до клеветнических обвинений и открытых угроз», – считают в партии, подчеркивая, что в своих действиях Владимир Зеленский наследует своего предшественника. В свое время Петро Порошенко также пытался уничтожить острые и откровенные передачи, которые транслировались в прямом эфире, заменив их на заранее смонтированные рекламными «интервью» с заготовленными вопросами.

В «Оппозиционной платформе — За жизнь» подчеркнули, что в отличие от «Слуги народа», партия объединяет известных государственных деятелей, ведущих юристов, экономистов – состоявшихся профессионалов.

«Мы действуем исключительно в рамках закона, на принципах транспарентности и демократии. Поэтому ответственно заявляем: клеветнические обвинения в адрес партии, которую поддержало 2 миллиона избирателей – это «очень громкая история, которая очень плохо закончится»… для тех, кто затевает эту политическую провокацию», – говорится в заявлении партии.