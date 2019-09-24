«Оппозиционная платформа – За жизнь» обвинила чиновников Министерства здравоохранения в исповедовании двойных стандартов, уличив их в использовании российских соцсетей, которые запрещены в Украине уже более двух лет.

«В здании Министерства здравоохранения Украины продолжают работать российские социальные сети. Эта ситуация является циничным проявлением двойных стандартов, когда чиновники открыто плюют на требования украинского законодательства ради собственного удобства, но ограничивают украинский народ в свободном доступе к информации, гарантированном Конституцией Украины», – говорится на сайте партии.

Напомним, с мая 2017 года в Украине действует решение СНБО, запрещающее интернет-провайдерам предоставлять своим клиентам доступ к таким российским ресурсам как «Вконтакте», «Одноклассники», «Яндекс», «Мейл.ру» и ряду информационных агентств.

Как отмечается в заявлении, доступ к российским соцсетям в Минздраве не мог быть оставлен «по ошибке». А то, что чиновники крупнейшего министерства, которое является стратегическим, все время пользовались данным инструментом коммуникации, только лишний раз доказывает: никакого ущерба для национальной безопасности российские соцсети не несут.

«В глазах всего цивилизованного мира подобное поведение украинских чиновников, живущих по оруэлловскому принципу «все животные равны, но некоторые равнее других», ‒ национальный позор», ‒ подчеркивают в заявлении.

В партии уверены, что такое ограничение прав украинцев, как и призывы к закрытию телеканалов, направлены не на защиту национальных интересов, а в первую очередь на борьбу со свободой слова и преследование инакомыслящих. А новая власть страны под руководством президента Зеленского не только унаследовала политику запретов и ограничений от Порошенко, но и стремится ее расширить.

«Мы требуем снять запрет на блокирование российских социальных сетей. Мы требуем прекратить преследование независимых СМИ и журналистов. Мы требуем от власти прекратить загонять народ Украины в информационное гетто и раз и навсегда устранить повод для таких обвинений», ‒ призвали на сайте оппозиции.