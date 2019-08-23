«Зе!Команда» пытается уничтожить свободу слова в Украине, избавится от независимых медиа, целенаправленно двигаясь к диктатуре», – заявили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В своем заявлении оппозиционная партия констатирует факт неправомерных действий президента Зеленского в отношении независимых медиа, в попытках «зачистить» информационное пространство и уничтожить свободу слова.

«Зачистить информационное пространство от неугодных медиа, затравить журналистов и, как следствие, уничтожить свободу слова в стране ‒ все то, что в свое время не успел или не смог сделать режим Порошенко, сегодня успешно претворяет в жизнь «Зе!Команда», ‒ констатирует партия в заявлении.

Оппозиционная партия подчеркнула некомпетентность и заангажированность Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, указав на прямые доказательства этого.

«Заявление члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского о том, что этот орган намерен обратиться в суд относительно аннулирования лицензии телеканала NewsOne, поскольку в Нацсовете «зафиксировали факты, имеющие признаки разжигания вражды в украинском обществе», ‒ это ересь запредельного масштаба. Впрочем, чего еще ждать от органа, которому даже в попытке наладить диалог и провести телемост с россиянами (телемост «без политики и без политиков») видится «язык вражды»?» ‒ констатировали в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Также в оппозиционной партии потребовали у Зеленского дать ответы на ряд вопросов, касательно правонарушений в отношении независимых медиа и бездействия власти: «Почему правоохранительные органы возбуждают уголовные дела против неугодных власти телеканалов, причем делают это по юридически ничтожным обвинениям? Почему до сих пор так и не нашли тех, кто обстрелял из гранатомета здание телеканала «112 Украина»? Почему власть никак не отреагировала на призыв народного депутата Высоцкого расстреливать неугодные телеканалы из ПТУРов?» ‒ спрашивается в тексте заявления.

В партии заявили, что Зеленский стремиться превратить демократическую Украину в страну с диктаторским режимом.

«Очевидно, что на эти вопросы у власти ответов нет. И не будет. Президент Владимир Зеленский, свернув с пути демократии и повторяя ошибки своего предшественника, уверенно движется к диктатуре. Но если Порошенко на это понадобилось несколько лет, то Зеленскому – всего 100 дней», – говорится в заявлении.