Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует полностью изменить устаревшие нормы высадки и полива деревьев вдоль улиц, аллей и на площадях на более современные.

Об этом сообщил замминистра Лев Парцхаладзе.

«Почему в Украине плохо растут деревья? Дело не в климате и глобальном потеплении, а в том, что деревья совершенно неправильно высаживаются и поливают. Итог – куча средств, выброшенных на ветер, ведь в таких условиях даже самое выносливое растение долго не протянет. Мы взяли за основу европейский и другой заграничный опыт, и есть несколько действенных и действительно крутых идей, которые можно было реализовать в Украине. Поэтому планируем более подробно изучить это и внести соответствующие изменения в государственные строительные нормы по благоустройству», - отметил он.

Парцхаладзе подчеркнул важность обновления вышеупомянутых норм, ведь деревья играют очень важную роль в развитии городов, улучшении их экологического состояния и комфорта жителей. Например, на одной и той же улице, но без деревьев, температура летом может достигать 43, а то и 50 градусов. С деревьями она снижается практически вдвое – до 18-26 градусов. «Интересные факты: только в течение 1 года 1 дерево может охлаждать воздух не хуже 10 непрерывно работающих кондиционеров. Деревья впитывают в себя около 13 тыс. литров дождевой воды ежегодно и фильтруют около 28 килограмм загрязнений. И вместе с тем, к сожалению, некоторые видят в них только дрова», - отметил замминистра.

Итак, планируется изменить ряд требований по высадке, уходу и поливу деревьев вдоль улиц, на аллеях и площадях. В частности, высаживать только крупномерные деревья с правильно сформированной кроной. При этом предусматривать профессиональные системы посадки деревьев в городских условиях, способствующих более эффективному их поливу, а также специальные панели, которые не позволяют корням «взрывать» покрытие над ними. Например, в Канаде работает подобная система TreeParker, которая обеспечивает необходимое пространство для роста корневой системы, выдерживает транспортные нагрузки и дополнительно способствует управлению ливнестоками.