также в разделеРелигия
На Тернопольщине в дорожной катастрофе погиб легендарный украинский кобзарь и прихожанин УПЦ 11
На Львовщине священники УПЦ подарили школьникам уникальные молитвословы 9
На Ровенщине активисты ПЦУ срезали замки и попытались захватить храм УПЦ 11
Предстоятель УПЦ рассказал о том, что является настоящим подвигом для человека 16
На Донбассе Святогорская лавра открыла школу начальных классов 12
В сети опубликовано видео о киевском святом, которого недавно прославила УПЦ 10
Во всех храмах УПЦ верующие молились о сохранении природы 7
На Ровенщине активисты ПЦУ выгнали епископа УПЦ из храма в родном селе 9
В Запорожье 15 сентября митрополит Лука массово обвенчает православные пары 13
УПЦ проводит конкурс «Мы - наследники Запорожских святых» 12
Во всех уголках Украины священники УПЦ благословляют учеников на начало нового учебного года 14
В РПЦ заявили, что увольнение главы русского экзархата в Европе вызывает недоумение 17
Митрополит Антоний назвал качества, которые важно развить в детях во время учебы 23
В РПЦ анонсировали открытие православного портала Богослов.ru в новом формате 13
В сети опубликовали фильм об известном грузинском святом – преподобном Гаврииле (Ургебадзе) 15
Фанар уволил главу русского экзархата в Европе архиепископа Иоанна 20
В годовщину трагедии в Беслане православные молились об упокоении погибших 14
В Одессе сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом в защиту семейных ценностей 19

Кабинет Министров Украины принял постановление «Порядок удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах», согласно которому религиозные организации не обязаны согласовывать с Минприроды и Госкомнацрелигий строительство культовых зданий, осуществляемых религиозными организациями, для освобождения от уплаты стоимости зеленых насаждений.

Фото: widefon.com

Соответствующие изменения в «Порядок удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах» внесены постановлением Кабмина от 21 августа № 809, сообщается на Правительственном портале.

Также предусмотрено, что зеленые насаждения удаляются на основании уведомления о начале выполнения подготовительных работ.

Размер восстановительной стоимости удаленных зеленых насаждений уменьшается на сумму, предусмотренную проектной документацией на озеленение территории.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги