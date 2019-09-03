Народные депутаты во вторник, 3 сентября, будут работать до исчерпания повестки дня, сообщает «Украинская правда».
«Вношу предложение продолжить пленарное заседание Верховной Рады Украины после 18 часов до завершения рассмотрения вопросов повестки дня на 3 сентября», – заявил глава ВР Дмитрий Разумков.
Предложение спикера поддержали 317 народных депутатов.
Напомним, сегодня, 3 сентября глава Верховной Рады 9 созыва Дмитрий Разумков открыл вторую сессию действующего парламента.
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