Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство с 1 октября текущего года откажется от документообмена, а не документооборота, сообщает УНИАН.

«Три важных уточнения. Первое. Вчера СМИ распространили новость о том, что мы хотим запретить бумажный документооборот. Тут, к сожалению, закралась ошибка. Документообмен — это обмен документами между органами. Документооборот — это процессы согласования документов внутри госорганов. Пока что речь только о документообмене. А полная диджитализация документооборота — это задача на ближайшие 1-2 года», - отметил он.

Также Дубилет отметил, что есть ряд документов (их относительно не много), которые пока нельзя перевести в цифру из-за законов. «Их мы в сентябре не трогаем. Мы их тщательно проанализируем и тоже оцифруем, но для этого нужно будет менять законы. Надеюсь, до конца года внесем в Раду предложения», - сообщил министр.

Дубилет добавил, что сейчас переводят документы в цифровой вид одним махом, не разбираясь в их сути. «Однако, уверен, 90% этих документов не нужны сами по себе — ни в бумаге, ни в цифре. В ближайшее время начнем их ревизию и выжигание. Лучше, чем электронный документ, может быть только несуществующий документ», - резюмировал министр.

Напомним, 2 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина полностью откажется от бумажного обмена между государственными органами с 1 октября текущего года.

