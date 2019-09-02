Следующий - 2020 год станет годом тотальной цифровизации страны, это означает, что после 2020 года украинское государство должно быть полностью в смартфоне. Об этом на совещании с президентом Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает УНИАН.

«До следующего года мы подготовим план цифровизации, и 2020 год станет годом тотальной цифровизации страны. За 2020 год мы должны цифровизовать все, что не успеем в этом, а в этом году мы успеем многое. Это не означает, что мы откладывает эту работу на будущее, это означает, что после 2020 года украинское государство должно быть полностью в смартфоне», - сказал премьер.

«С 1 октября мы планируем полностью отказаться от бумажного обращения. Мы планируем запретить использование и обмен между государственными органами бумажками. Это очень амбициозная задача, которая стоит перед министром Кабинета министров», - отметил он.