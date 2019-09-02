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Государственное бюро расследований не нашло достаточных оснований для возбуждения уголовного дела против экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.

Об этом сообщила бывший нардеп Татьяна Черновол.

Черновол просила ГБР расследовать возможные факты нарушения Портновым избирательного законодательства, создания преступной организации с целью "узурпации власти" и причастность к принятию «неправомерного судебного решения» в интересах БТА Банк на сумму около $400 млн.

Согласно решению ГБР, обстоятельства, которые могли бы свидетельствовать о совершении уголовного преступления, не были установлены.

По словам Татьяны Черновол, директор ГБР Роман Труба «гарантировал, что возбудит уголовные дела и проверит изложенные факты» относительно «узурпации власти» и его злоупотреблений на государственной должности в интересах коммерческой структуры.

«Однако, как оказалось, Труба настолько испуган и зависим от Портнова, что я получила два отказа», - написала она в Facebook.

Напомним, ранее СБУ закрыло дело против Портнова.
ForUm

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