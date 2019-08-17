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Служба безопасности Украины закрыла уголовное дело против бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова, в котором он обвинялся в государственной измене.

Соответствующие документы из прокуратуры Крыма и СБУ Портнов опубликовал в своем Телеграмм-канале.

«Друзья, информирую вас, что фейковые усилия Порошенко привязать меня к делу о госизмене и якобы моё участие в оккупации Крыма получили свое процессуальное завершения. Уголовное дело закрыто», - написал Портнов.

В письме прокуратуры Крыма указывается, что уголовное производство было закрыто 15 августа в связи с отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения. Также в производствах прокуратуры нет таких, где Портнов имел бы статус подозреваемого/обвиняемого.

В СБУ заявили, что о подозрении Портнову они не сообщали и в розыск его не объявляли.

Напомним: главное управление СБУ в Крыму расследовало дело о причастности Портнова к оккупации Крыма в 2014 году. В марте 2018-го года против Портнова возбуждено уголовное дело по статье «государственная измена», но через год суд признал недостоверной эту информацию.

К слову, у Порошенко ответили на дело по Мальдивам: Портнова ждет разочарование.
ForUm

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