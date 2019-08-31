В Одессе в марше равенства приняли участие несколько сотен человек, троих человек задержали правоохранители.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Среди участников прайда были граждани из Одессы, Днепра, Харькова, Николаева, Кривого Рога, а также иностранцы.
Прайд в Одессе официально поддержали дипломатические учреждения шести стран, в частности Германии и Канады.
На оппозиционный протест вышли представители консервативных, радикальных организаций и религиозные активисты.
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