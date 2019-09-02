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Обрушение части путепровода в Харьковской области произошло из-за проезда и торможения перегруженного грузовика.

Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

«При проезде и торможении перегруженного грузового транспортного средства произошло разрушение части ригеля опоры вследствие среза консольной части со стороны пролета», - говорится в заявлении.

По мнению специалистов Укравтодора, такие разрушения происходят мгновенно и их невозможно отследить при эксплуатации.

На данный момент продолжаются работы по укреплению сооружения от дальнейшего разрушения. Скорость движения поездов под путепроводом остается ограниченной.

Напомним, 25 августа под Харьковом обрушилась одна сторона путепровода от рынка Лоск в сторону поселка Песочин.
ForUm

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