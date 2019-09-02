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Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами в Верховной Раде 9 созыва пять представителей от Слуги народа.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, их зарегистрировали вместо нардепов, которые ушли работать в Кабмин: Дениса Малюська, Алексея Оржеля, Владислава Криклия, Анны Новосад и Михаила Федорова.

Комиссия признала избранными народными депутатами Украины следующих по очередности кандидатов в народные депутаты Украины в избирательном списке указанной партии. Речь идет об Анатолии Остапенко, Татьяне Цыбе, Иване Калаура, Юлии Гришиной и Ольге Руденко.
ForUm

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