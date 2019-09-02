Новоназначенный министр иностранных дел Вадим Пристайко прибыл в Варшаву в рамках своего первого зарубежного визита.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«С понедельника сразу к работе — первый зарубежный визит министра Вадима Пристайко. На этот раз в Варшаву», — написал дипломат в Twitter.

Natychmiast do wykonania nowych obowiązków - pierwsza robocza wizyta Ministra spraw zagranicznych Ukrainy Pana Wadyma Prystajki.Tym razem do Warszawy🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/OMiyiYNO0q — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 2019(e)ko irailaren 2(a)

Напомним, 29 августа Рада избрала премьер-министра и министров всех профильных ведомств. Новым главой украинского правительства стал Алексей Гончарук. Новым министром иностранных дел стал Вадим Пристайко.

На днях президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Польшу.