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Новоназначенный министр иностранных дел Вадим Пристайко прибыл в Варшаву в рамках своего первого зарубежного визита.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«С понедельника сразу к работе — первый зарубежный визит министра Вадима Пристайко. На этот раз в Варшаву», — написал дипломат в Twitter.

Напомним, 29 августа Рада избрала премьер-министра и министров всех профильных ведомств. Новым главой украинского правительства стал Алексей Гончарук. Новым министром иностранных дел стал Вадим Пристайко.

На днях президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Польшу.
ForUm

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