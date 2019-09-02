«Не оттепель в отношениях, а прорыв», – так Владимир Зеленский охарактеризовал результаты своих переговоров в Варшаве.

Во многом это правда. Первый официальный визит нового украинского президента в Польшу позволил «подвести черту» под продолжающимся кризисом в украинско-польских отношениях и анонсировать активизацию сотрудничества.

Впрочем, открытым остается вопрос, какой ценой это было достигнуто. А еще – приведет ли выполнение договоренностей с польскими властями к реальному решению исторических противоречий Киева и Варшавы.

Визит в режиме экспромта

Уже накануне визита стало известно, что Владимир Зеленский намерен снять с повестки дня наболевший вопрос, который тревожил польскую сторону, а именно – отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы.

Впрочем, как оказалось, польская сторона до последних дней перед визитом была не в курсе таких планов украинского гостя.

А учитывая консервативность польской политики и дипломатии (включая внимание Варшавы к соблюдению формальностей), такой шаг Украины поляков удивил.

Причем они настаивают, что могли зафиксировать договоренности письменно – если бы только знали о них.

«В мире так не делается. Мы предлагали заранее подготовить документы для согласования. Для этого мы предлагали Вадиму Пристайко в любое удобное время посетить Варшаву для консультаций. И мы предлагали это даже не руководству МИД, а человеку, которому доверяет Зеленский. Однако возможностей для таких консультаций у украинского президента не нашли. Как следствие – об инициативах, с которыми украинский президент собирается лететь в Варшаву, мы узнаем из СМИ», – возмущался в разговоре с ЕвроПравдой информированный польский дипломат, занимающийся отношениями с Украиной.

В итоге визит украинского президента действительно прошел без подписания заключительных документов или совместного президентского коммюнике.

Единственным документом, подписанным украинскими представителями в эти выходные, стал трехсторонний украинского-польско-американский меморандум о сотрудничестве в газовой сфере, подготовка которого проводилась перед визитом Зеленского, для чего в Польшу за два дня до этого прилетел секретарь Совбеза Александр Данилюк.

Трехстороннее соглашение предусматривает развитие поставок американского сжиженного природного газа в Польшу и Украину, использование украинских подземных газовых хранилищ (ПХГ) и обустройство газовой инфраструктуры.

Несмотря на то, что подписана лишь декларация о намерениях, а польская газотранспортная инфраструктура сможет обеспечить полноценный транзит газа в Украину не раньше 2022 года, меморандум должен стать сильным аргументом в нашем противостоянии с «Газпромом».

К слову, подготовка визита оставила недовольными не только польских дипломатов. В программе президента не нашлось места для встречи с украинской общиной, что возмутило активистов диаспоры, которые написали президенту открытое письмо с перечнем претензий.

Впрочем, в президентском офисе вышли из ситуации наилучшим образом, оперативно отреагировав на проблему. В личном ответе активистам президент заявил, что намерен встретиться с диаспорой во время следующего визита в Польшу, а кроме того – анонсировал появление должности советника по вопросам зарубежных украинцев и миграционной политики при Кабинете министров. Инициаторы письма, к слову, говорят, что аналогичные обращения к президенту Порошенко просто оставались без ответа.

Но главное отличие между действующим президентом и предыдущим проявилось на официальных переговорах с поляками.

Конец «наследия» Порошенко

«Я готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ в Украине», – этого заявления Владимира Зеленского едва ли не больше всего ожидали в Польше.

Ведь кризис в отношениях, вызванный украинским мораторием, нанес удар по обеим странам. Впрочем, ни одна из сторон долгое время была не готова делать шаг навстречу первой.

То, чего так и не сделал Петр Порошенко, сделал Владимир Зеленский, вызвав этим не только восторг в Польше, но и определенную критику дома (конечно – среди сторонников бывшего президента).

«Односторонние уступки Украины (отмена выдачи разрешений на поисковые работы на территории Украины) без ожидаемых со стороны Польши (восстановление хотя бы одного из разрушенных памятников) лишь ухудшат ситуацию. Потому что утвердят не партнерские отношения между нашими странами, а отношения доминирования одной над другой... Даже больше – односторонние уступки подтолкнут к продолжению давления на Украину со стороны других государств», – пишет директор Украинского института национальной памяти и кандидат в нардепы от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович.

Именно он в 2017 году был одним из инициаторов введения моратория.

Но действительно ли речь идет об односторонних уступках со стороны Украины?

Зеленский говорит, что нет.

«Польская сторона упорядочит украинские места памяти в Польше», – заявил он в Варшаве на пресс-конференции с Анджеем Дудой.

Позже на своей странице в facebook Зеленский уточнил, что договорился с польским коллегой о «восстановлении рабочей группы по «обнулению» взаимных претензий – в частности, совместные экспедиции будут заниматься поиском и перезахоронением на родине погибших польских и украинских воинов и мирного населения».

Однако польская сторона пока воздерживается от конкретики. Поэтому говорить с уверенностью, действительно ли эти договоренности будут выполнены и в каком объеме, пока рано.

Латание исторических дыр

К тому же даже если Дуда сделает все то, о чем объявил его украинский коллега, будет ли означать такое обязательство польской стороны реальное устранение претензий со стороны Украины? Скорее всего, нет. По сути, Владимир Зеленский попал в ту же ловушку, которой в декабре 2017 году не избежал его предшественник Петр Порошенко, достигший схожих договоренностей с Анджеем Дудой.

Проблема заключается в том, что толкование многих понятий польской и украинской сторонами существенно отличаются.

В частности, согласно видению Варшавы, в Польше и сейчас нет проблем с защитой захоронений – все они защищены законом. Проблемы возникают с мемориальными памятниками, на которые законодательство не распространяется.

Иными словами, позиция Польши заключается в следующем: вы сначала докажите, что это погребальные памятники, и докажите, кто именно под ними похоронен – ​​и только тогда мы признаем их подлежащими защите.

Таким образом, ни одно из озвученных обещаний польской стороны не дает гарантий восстановления или хотя бы защиты украинских памятников, прежде всего – мест захоронения воинов УПА.

Отличие в том, что у Петра Порошенко не хотели закрывать на это глаза, а у Владимира Зеленского – согласны на это.

Приведет ли такая уступка Киева к новым требованиям Варшавы, как обещает Вятрович? Скорее всего, нет. По крайней мере – в краткосрочной перспективе.

Дело в том, что антиукраинские настроения, столь сильные в Польше еще два года назад, постепенно сошли на нет. Показательный момент – и прошлогодние местные выборы, и ход нынешних парламентских пока проходят без громких антиукраинских акций.

Поэтому украинские уступки вряд ли вызовут новую волну уничтожения украинских памятников.

Вместе с тем, следует учитывать, что новая волна антиукраинских настроений может возникнуть совершенно неожиданно. В конце концов, друзья России, готовые их подогреть, никуда не делись ни в Украине, ни в Польше. И поэтому украинской власти стоит уже сейчас готовить вероятные ответы на такой сценарий – хотя бы для того, чтобы поиск ответа не происходил в авральном режиме и не привел к ошибочным или непродуманным решениям, как это было с мораторием.

А в идеале – стоит вместе с Варшавой работать над шагами, которые могли бы глобально снизить уровень напряженности между странами.

Таких глобальных подходов пока не заметно.

В этом контексте стоит упомянуть еще одну инициативу Владимира Зеленского – строительство «общего мемориала примирения» на границе двух стран.

Такой инициативой Зеленский показал, что его видение путей взаимопонимания с Польшей мало чем отличается от видения времен Леонида Кучмы и Виктора Ющенко. Когда решение исторических конфликтов с соседом видели в строительстве таких мемориалов или в совместных молитвах под лозунгом «прощаем и просим прощения».

К сожалению, эти шаги, даже сделанные от чистого сердца, тогда так и не принесли взаимопонимания между народами. Что и доказал последний кризис.

* * * * *

Демонстративно торжественный прием украинского президента в Варшаве показал: Польша действительно заинтересована в завершении кризиса в отношениях с Украиной.

В вопросе «преодоление наследия Порошенко» интересы украинской и польской власти совпали.

Как следствие, уступки в исторических вопросах могут привести к активизации экономического сотрудничества стран. Что и позволит Владимиру Зеленскому отнести свой варшавский визит к числу «побед».

По крайней мере – до новой вспышки антиукраинских настроений в Польше.