Новоизбранный парламент на своем первом заседании 29 августа справился с поставленной задачей - утвердил в должности нового премьер-министра и состав его Кабинета. Все персоналии имеют прямое отношение к тем сферам, которые возглавили. Цели у них амбициозные, и направлены на благо Украины. А вот удастся ли их воплотить в жизнь?

Новоизбранный парламент Украины, а в нем сейчас правит бал монобольшинсво пропрезидентской партии «Слуга народа» - такая «коалиция» является исключительной за всю современную историю нашей страны - полностью выполнила обещанное. Рада в первый день своей работы назначила премьер-министра и новый состав его Кабинета. Ожидаемо - максимумом голосов, сломав многолетнюю традицию длительных разборок и дележа должностей между фракциями.

Главой правительства назначен Алексей Гончарук. Его кандидатура, согласно Конституции, была вынесена в сессионный зал парламента президентом. Свои голоса «за» отдали 290 народных депутатов.

Гончарук стал самым молодым премьером за всю историю независимой Украины. Ему 35 лет и впервые этот премьер практически с нулевым политическим бэкграундом. Правда, на момент назначения на должность главы правительства, он занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Зеленского. В 2001-2006 годах получил высшее образование в Институте права им. князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом (магистр права). В 2012 году окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины. Также является выпускником Aspen Institute Kyiv и kmbs (Киево-Могилянская бизнес-школа). Гончарук работал юристом на Городнянском заводе продтоваров и в инвестиционной компании PRIOR-Invest. В 2008 году стал основателем, управляющим партнером и арбитражным управляющим юридической фирмы Constructive Lawyers, оказывающей услуги в области финансирования и инвестирования строительства недвижимости. В 2009 году возглавил всеукраинскую общественную организацию «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам». Занимал должность заместителя гендиректора «Первой Украинской индустриально-инвестиционной компании». В 2015-2019 годах возглавлял Офис эффективного регулирования (BRDO). В мае 2019 года Гончарук был назначен заместителем главы Администрации президента, где он отвечал за блок экономического развития и продолжения реформ. С 25 июня он стал заместителем руководителя Офиса президента. Также Гончарук в свое время был советником министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко и первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Кстати, Кубив, за день до голосование в Раде за нового премьера, заявил, что Алексей Гончарук имеет достаточно опыта, квалификации, умений и понимания ситуации, чтобы справляться с обязанностями премьер-министра.

«Его опыт работы, квалификация, умение и понимание сегодняшней ситуации в Украине являются достаточными, - сказал Кубив. - Есть чувство высокой ответственности, конкретные продукты, которые он разрабатывал вместе со своей командой, еще не работая в Администрации президента, носили абсолютно профессиональный, сдержанный, перспективный характер. Я надеюсь, что это будет продолжено. Самое главное, чтобы он имел самостоятельность и волю принятия тех или иных решений, от этого многое зависит».

Кубив также отметил, что правительство Гройсмана передало своим преемникам «стабильную и сильную экономику». Хотя и не уточнил, что времена для правительства Гончарука совсем нелегкие – неопределенность с дальнейшим сотрудничеством с МВФ, грядущие проблемы с транзитом российского газа, контракт на который заканчивается 1 января 2020 года, расчет с кредиторами по прошлым займам при росте экономики свыше 3%, а также неминуемая новая волна глобального экономического кризиса. Но новый премьер в своей речи перед парламентом был оптимистичен.

Планы Зе-премьера

Гончарук заявил, что главной задачей нового правительства является экономический рост,минимум, на 5-7% в год. «Перед новым правительством самое важное задание – экономический рост, потому что все проблемы решаются экономическим ростом. Нам нужно расти. Расти не на 2-3%, а, минимум, на 5-7%», - сказал новоизбранный премьер.

Среди главных проблем Гончарук назвал разбитую инфраструктуру, ужасное состояние ЖКХ, войну на востоке страны и коррупцию. Основное - для обеспечения экономического роста нужно сделать ресурсы дешевыми, снизить кредитные ставки, обеспечить независимость Нацбанка и изменить отношение к Украине в мире.

Он также с уверенностью отметил, что через несколько недель в Киев прибудет миссия МВФ, с которой будут вести переговоры о новой программе сотрудничества сроком на три-четыре года. И это вполне соответствует действительности: миссия Фонда ранее заявляла, что возобновит переговоры с Украиной о предоставлении финпомощи после выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров.

Еще Гончарук считает своей задачей поднятие имиджа Украины: «Нам очень важно изменить отношение к Украине в мире. Речь об имидже. Наш кредитный рейтинг говорит сам за себя, все эти спекулятивные названия не обижают, но это результат нашей общей работы за последние десятилетия. Это нужно изменить как можно скорее. И основой для этих изменений должно стать сотрудничество с нашими международными партнерами и кредиторами».

Новый глава правительства рассчитывает побороть до конца года контрабанду, которая убивает конкуренцию и не дает бизнесу нормально развиваться. Также премьер анонсировалускорение интеграции с европейским энергетическим рынком.

«Энергорынок, инфраструктура – это сферы, в которых приоритетно должна быть обеспечена конкуренция. Это означает, что Украина будет стремиться к интеграции с европейским энергетическим рынком. По плану, это должно будет произойти в 2023 году. Это очень долго, и мы будем делать все для того, чтобы, как минимум, не отложить, а, как максимум, приблизить эту дату», - сказал премьер, добавив, что все эти комплексные меры приведут к тому, что цифры в коммунальных платежках украинцев снизятся.

Среди своих приоритетов Гончарук назвал кадровую политику: «Мои первые шаги – кадровые. Я считаю, что за целыми отраслями сидят отдельные персонажи, которые до сих пор «пилят» наши с вам ресурсы, до сих пор распределяют в свою пользу государственное состояние. Кадровые решения необходимо начинать с оценки эффективности. Мы хотим в ближайший месяц проанализировать деятельность всех органов и уволить всех неэффективных руководителей. Отдельных, кстати, и анализировать нечего, например, ГАСИ, Госкомзем».

МВД и МИД Следующими голосованиями парламент одобрил президентские предложения по главам Минобороны и Министерства иностранных дел, которые являются его квотой. Оборонное ведомство возглавил Андрей Загороднюк, внешнеполитическое - Вадим Пристайко.

Загороднюк - экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны, учился в Киевском национальном университете им. Шевченко, Университете Ворика и Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины. В начале июля президент Владимир Зеленский назначил Загороднюка своим внештатным советником.

Пристайко в 2017 году был назначен главой Миссии Украины при НАТО, до этого назначения был первым заместителем министра иностранных дел Украины. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла второго класса.

И новый министр иностранных дел, и глава Минобороны среди своих первоочередных задач назвали активизацию реформ и продвижение Украины на пути евроинтеграции и вхождения в НАТО.

Новый состав Кабмина

Следом за этим Верховная Рада назначила членов Кабмина, которых предложил Гончарук. Кстати, новая власть сократила количество министерств, объединив Минэкономики и МинАПК, Минэнерго и Минэкологии, Минветеранов и Министерство временно оккупированных территорий, а также Минкультуры и Минмолодьспорта.

За новый состав Кабмина фракции «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос» и «Оппозиционная платформа - за жизнь» не дали ни одного голоса.

Тем не менее, новый Кабинет министров большинством голосов народных избранников создан:

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - Дмитрий Кулеба. С 2016 года работал постоянным представителем Украины при Совете Европы. Имеет дипломатический ранг советника первого класса;

Вице-премьер - министр цифровой трансформации - Михаил Федоров. В 2013 году основал диджитал-агентство SMMSTUDIO;

Министр Кабинета министров - Дмитрий Дубилет. В 2011 году окончил Лондонскую бизнес-школу. Соучредитель мобильного банка Monobank;

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства - Тимофей Милованов. Был членом Совета НБУ с июля 2016-го. После этого в октябре его избрали заместителем главы Совета НБУ. В 2014 и 2015 годах Forbes Ukraine включал Тимофея Милованова в рейтинг лучших украинских экономистов;

Министр юстиции - Денис Малюська. В 2012-2016 учился в Лондонском университете, магистр права. Долгое время работал юристом, специализируясь в вопросах регулирования предпринимательской деятельности, урегулирования споров и банкротства;

Министр финансов - Оксана Маркарова. На сегодняшний день является министром финансов Украины; Министр энергетики и защиты окружающей среды - Алексей Оржель. Отвечал за энергетический сектор в Офисе эффективного регулирования (BRDO). С октября 2014-го и до сегодня - глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики;

Министр инфраструктуры - Владислав Криклий. С 2014-го по 2015 год был советником министра внутренних дел. С марта по ноябрь 2015 года – заместитель начальника ГАИ (занимался ее ликвидацией). С ноября 2015 года – начальник Главного сервисного центра МВД Украины. Возглавлял рабочую группу по внедрению автоматической фото- и видеофиксации ПДД в МВД;

Министр развития громад и территорий Украины - Алена Бабак. Народный депутат Украины 8-го созыва. Член парламентской фракции «Самопомощь». В течение созыва занимала должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства;

Министр образования и науки - Анна Новосад. С марта 2014 года работает в Министерстве образования и науки Украины. Занимала должность советника министра Сергея Квита, возглавляла управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН. В 2017 году была назначена на должность генерального директора Директората стратегического планирования и европейской интеграции;

Министр здравоохранения - Зоряна Скалецкая. В прошлом эксперт «Реанимационного пакета реформ», курировала сферу здравоохранения. Является замдекана факультета правовых наук НАУКМА;

Министр культуры, молодежи и спорта - Владимир Бородянский. 14 лет работал в медиахолдинге StarLight Media Виктора Пинчука (группа объединяет телеканалы СТБ, ICTV, Новый, M1, M2 и ОЦЕ). С 2012 года возглавлял медиагруппу. В декабре 2018 года Владимир Бородянский оставил телегруппу. По образованию финансист. Владелец премии «Специальный приз премии Телетриумф» 2010 и 2011 годов. 29 июля 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Бородянского своим внештатным советником по гуманитарным вопросам;

Министр социальной политики - Юлия Соколовская. Является советником в Министерстве финансов. Ранее была директором департамента расходов бюджета социальной сферы в Министерстве экономического развития и торговли Украины;

Министр внутренних дел - Арсен Аваков - действующий глава МВД Украины;

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - Оксана Коляда. Ранее занимала должность замминистра по делам ветеранов. До этого 2,5 года возглавляла пресс-службу Минобороны, а также работала в благотворительном фонде «Информационно-ресурсный центр».

Эксперты в один голос говорят, что почти у всех членов кабминовской команды – огромный вотум доверия украинцев. От них ждут практических системных изменений в Украине, которые выведут страну на новый уровень развития. И все же, успех работы нового Кабмина будет зависеть не только от премьер-министра, и от нового состава правительства, а и от коммуникации между Офисом президента, правительством и Верховной Радой. Пока голосование в парламенте, на котором присутствовал президент Зеленский, говорит о том, что надежда на лучшее имеет место быть. В дальнейшем: поживем – увидим.