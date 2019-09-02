Бывший народный депутат от фракции Народный фронт Антон Геращенко претендует на должность заместителя министра внутренних дел. Декларация претендента опубликована в реестре НАПК, сообщает LIGA.net.

В реестре НАПК говорится, что Геращенко подал декларацию кандидата на должность замминистра в Министерстве внутренних дел. Декларация была опубликована вечером 1 сентября.

Антон Геращенко - народный депутат Верховной Рады VIII созыва от фракции Народный фронт. В 2014 году Антон Геращенко был назначен советником министра внутренних дел Украины.