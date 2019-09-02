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Президент Украины Владимир Зеленский предлагает дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенного на сегодня статьей 93 Конституции. Соответствующий законопроект президента размещен на сайте парламента, сообщает УНИАН.

Зеленский объясняет, что действующий перечень является суженным и лишает возможности народа Украины быть единственным источником власти. «Также определяется, что все субъекты законодательной инициативы, которых предлагается закрепить в Конституции Украины, реализуют ее в случаях и порядке, определенных Конституцией и законами Украины», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Кроме того, предлагается дополнить Конституцию Украины основополагающей нормой о законодательной процедуре, согласно которой закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией Украины и законами Украины.
 
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