также в разделеПроисшествия
Гончарук озвучил краткосрочные задачи Кабмина 4
В Затоке неизвестный застрелил мужчину 15
На Буковине в результате взрыва газа пострадали три человека 17
В результате обстрела боевиков погиб украинский военный 45
На Донбассе трижды нарушили режим перемирия 25
В Херсоне в результате пожара погибли два человека 18
Жуткое ДТП на Львовщине: 4-месячный ребенок умер 30
ДТП с маршруткой на Днепропетровщине: 10 пострадавших 33
Полиция открыла дело по факту пожара на химическом складе под Львовом 17
Сутки в ООС: 17 обстрелов, есть потери 166
В Киеве напали на открытого гея - ветерана АТО 144
За сутки на Донбассе погиб украинский военный 18
Пожар на львовских складах: пострадали два человека 28
Пограничники задержали россиянина, пытавшегося на авто прорваться в Украину 55
На Донбассе в результате обстрела погиб военный 50
В Украине от кори умер 5-летний мальчик 52
На Днепропетровщине взорвали автомобиль начальника отделения полиции 42
За минувшие сутки боевики 17 раз нарушили перемирие 15

Вчера, 1 сентября в городе Кривой Рог на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, сообщает пресс-служба ГосЧС.

По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что на перекрестке проезжей части столкнулись два автомобиля марки «Москвич» и «Форд».

В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, а именно: водитель авто «Москвич» 1976 года, водитель и пассажир автомобиля «Форд» 1985, 1958 годов рождения соответственно.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
3796 грн.
21
Теги