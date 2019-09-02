Вчера, 1 сентября в городе Кривой Рог на перекрестке Никопольского шоссе и улицы Литке в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, сообщает пресс-служба ГосЧС.

По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что на перекрестке проезжей части столкнулись два автомобиля марки «Москвич» и «Форд».

В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, а именно: водитель авто «Москвич» 1976 года, водитель и пассажир автомобиля «Форд» 1985, 1958 годов рождения соответственно.