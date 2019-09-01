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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Литвы Гитанас Науседой в Варшаве в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

Президенты обсудили экономическое и инвестиционное сотрудничество Литвы и Украины и подчеркнули необходимость его углубления.

Владимир Зеленский заверил Науседу, что Украина будет продолжать реформы в рамках евроинтеграции.

«Мы выбрали этот курс и дальше будем делать реформы. Мы сделаем их не для Евросоюза, а для себя. Однако они совпадают с видением ЕС», - заявил Зеленский.

Президенты Украины и Литвы также обсудили активизацию сотрудничества в области альтернативной энергетики, проведение Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в 2020 году в Литве, и вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе в рамках Нормандского формата.

Напомним, раньше президенты Украины и Грузии договорились осуществить взаимные визиты.
ForUm

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