Президент Украины Владимир Зеленский договорился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в ближайшее время провести взаимные визиты.
Об этом сообщает сайт президента Украины.
Встреча между лидерами стран состоялась в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Польше.
Зеленский и Зурабишвили также обсудили торгово-экономическое сотрудничество и взаимное сотрудничество с европейскими институтами. Отдельное внимание стороны уделили безопасности и обороне.
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