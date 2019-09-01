Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает усиления антикоррупционных процессов в Украине осенью, с началом работы Высшего антикоррупционного суда и нового генерального прокурора.

Об этом он заявил в интервью на телеканале «1+1» в программе «100 дней президента Украины», сообщает УНИАН.

На вопрос, когда в Украине начнутся обещанные «посадки», президент ответил: «Антикоррупционный суд, которого не было, начинает работать 5 сентября впервые в Украине. Антикоррупционный суд. Там прошел конкурс, и мне кажется, что сейчас там появятся честные судьи. Это очень важный вопрос был. Далее: у нас появится новый генеральный прокурор. Это очень важный человек. И я думаю, что осенью, когда у нас появятся и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все начнется. Все начнется».

На вопрос, будет ли «аукцион уголовных дел», Зеленский сказал: «Аукцион уголовных дел? Посмотрим. Сколько денег не будет хватать государству. Может быть».

«Думаю, есть такие уголовные дела и есть такие люди... Родину продавать нельзя, поэтому некоторые дела ни в коем случае нельзя продавать. И под залог некоторым людям нельзя выходить», - подчеркнул он.

Напомним, президент Украины также прокомментировал отстутствие Богдана на День независимости.