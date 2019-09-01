Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководитель его офиса Андрей Богдан неправ в том, что вместо празднования Дня Независимости Украины отправился на свадьбу к друзьям в Сен-Тропе, хотя и находился в отпуске.

Об этом он заявил в интервью на телеканале «1+1» в программе «100 дней президента Украины», сообщает УНИАН.

«Богдан ушел в отпуск, я даже не знал, куда он поехал – это не мое дело. Он ушел в отпуск, и это было не 24, это важно понимать, что он не приехал именно на День Независимости в Сен-Тропе. Это не есть правда», - сказал президент.

По словам Зеленского, руководитель его офиса ушел в отпуск за 4-5 дней до Дня Независимости.

«Я подписал отпуск, есть бумаги», - добавил он. Президент заявил, что позвонил Богдану и сказал ему, что он неправ в этой ситуации.

«Я ему позвонил и сказал, что он неправ в этой ситуации», - сказал Зеленский.

По убеждению президента, Богдан как один из влиятельных чиновников не имеет права на День Независимости своей страны отдыхать за границей.

«Я думаю, что он неправ. Нарушал ли он закон - да, не нарушал. Но, я думаю, что не все законами измеряется. Но специально на День Независимости, хочу защитить его в этом вопросе, он не ехал в Сен-Тропе, хотя он неправ», - подчеркнул Зеленский.