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Новоназначенный министр образования и науки Украины Анна Новосад призвала ускорить реформу общего среднего образования.

Об этом она сказала в обращении к началу нового учебного года, сообщает Громадське.

«Давайте не тратить это драгоценное время, работать вместе на воплощение и ускорение Новой украинской школы», — отметила она.

Также Новосад отметила, что не имеет амбиций делать все самостоятельно и настроена работать с командой.

Новая украинская школа — это название реформы общего среднего образования, которое реализует Министерство образования и науки Украины.
ForUm

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