Об этом она сказала в обращении к началу нового учебного года, сообщает Громадське.

«Давайте не тратить это драгоценное время, работать вместе на воплощение и ускорение Новой украинской школы», — отметила она.

Также Новосад отметила, что не имеет амбиций делать все самостоятельно и настроена работать с командой.

Новая украинская школа — это название реформы общего среднего образования, которое реализует Министерство образования и науки Украины.