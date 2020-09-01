Сегодня, 1 сентября, в украинские школы пошли более 428 тысяч первоклассников, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

«Поздравляем соискателей образования - школьников, учащихся, студентов, курсантов, аспирантов. С сегодняшнего дня, в частности, начинают обучение более 4,2 миллиона учеников, из них - более 428 тыс. первоклассников. Желаем вам жажды к обучению, упорства и усердия. Не забывайте, что от ваших достижений зависят достижения и развитие нашего государства», – говорится в сообщении.

В МОН выразили благодарность учителям, преподавателям, воспитателям и всем работникам образования за нелегкого, но такое важное дело. «Быть учителем - это служение. Желаем, чтобы в глазах детей, которых вы учите, всегда горела искра к знаниям и развития, чтобы зерно знаний, которые вы сеете, прорастали добрыми делами, высокими результатами и невероятными взлетами. Желаем каждому из вас терпения, вдохновения и оптимизма», – отметили в министерстве

При этом в Минобразования подчеркнули, что в нынешнем году 1 сентября - особенное. «Страшная болезнь бушует на планете. Государство делает все возможное, чтобы создать в учебных заведениях безопасные условия для обучения и развития. Верим, что это временные проблемы, с которыми мы все обязательно справимся», – сказано в сообщении.