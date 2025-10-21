Екологічна катастрофа в Дунайському заповіднику: мазут із затонулих російських танкерів дістався Одещини

Екологи б’ють на сполох: на піщаному пересипу Дунайського біосферного заповідника виявлено ділянки, забруднені мазутом. Речовина, як припускають фахівці, походить із корпусів затонулих російських танкерів, що підтверджує тривалу загрозу для унікальних природних зон.

Про це у мережі «Фейсбук» повідомили екологи Владислав Балінський та Іван Русєв. Вони наголошують, що, незважаючи на аварії, герметизація корпусів під водою російською владою так і не була проведена.

«Витоки тривають і навіть посилилися з приходом осінніх штормів», - написав Владислав Балінський. Він пояснює, що під дією штормових течій або зсуву один із уламків затонулого танкера змінює своє положення, що спричиняє посилений вихід мазуту на поверхню.

Ситуація ускладнюється проявами вторинного забруднення. За словами Балінського, супутники фіксують широкі дифузні плями у відкритій акваторії навпроти Анапи та Бугазької коси. Це сліди спливання мазуту з донних відкладень, які під час штормів підіймаються у вигляді тонких плівкових «хмар» і розтягуються течіями. Північні та північно-східні вітри зсувають ці мазутні шлейфи у відкрите море, несучи загрозу на значні відстані.

Еколог Іван Русєв підтвердив найгірші побоювання: нафтопродукти дісталися узбережжя Одеської області.

«Вчора знову знайшли шлейф мазуту на піщаному пересипу біля Дунайського біосферного заповідника - за більш ніж 600 км від місця аварії», - зазначив Русєв у коментарях до допису Балінського.

Це виявлення підкреслює критичний масштаб екологічної катастрофи. Дунайський біосферний заповідник, об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО, є домом для тисяч видів рослин і тварин, а його піщані пересипи виконують важливу функцію у підтримці екосистеми Чорного моря та дельти Дунаю. Забруднення мазутом на такій значній відстані від джерела аварії свідчить про системну екологічну загрозу, що поширюється морем, і вимагає негайної міжнародної реакції та дій з ліквідації джерела забруднення.