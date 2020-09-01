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В Киеве 1 сентября за парты сели более 30 тыс. первоклассников, которые будут учиться по программе Новой Украинской Школы, сообщает пресс-служба КГГА.

Для создания образовательного пространства НУШ приобретены одноместные парты, современная мебель, компьютерная техника с мультимедийным контентом, дидактические материалы, проведен ремонт классных комнат, на что из бюджета столицы предусмотрели 276,7 млн грн. К новому учебному году отремонтирован каждый 3-й кабинет для первоклассников. Всего в столице на подготовку к новому учебному году выделено более 3 миллиардов гривен.

«Несмотря на карантин, мы традиционно готовились к началу нового учебного года и за это время обновили немало столичных школ. В каждой 13-й школе мы отремонтировали фасад; провели капитальный ремонт инженерных сетей в каждом 9-м заведении общего среднего образования; в каждой восьмой школе - заменили окна на энергосберегающие», - рассказал и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Он добавил, что новый 2020-2021 учебный год для 429 учреждений общего среднего образования (более 310 тыс. учащихся) начинается в особых условиях с соблюдением противоэпидемических правил. Почти на 2,8 млн гривен уже закуплено дезинфицирующие и моющие средства для проведения санитарно-гигиенической обработки помещений и ежедневной уборки, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, бумажные полотенца и тому подобное.
ForUm

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