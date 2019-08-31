Об этом заявил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала ZIK, сообщает Громадське.

Он отметил, что действующий руководитель МОЗ Зоряна Скалецкая станет заместителем министра.

«На министра планировался сам господин Радуцкий. Но ему надо где-то три месяца для того, чтобы подготовиться, поэтому мы решили сделать такой переходный период. Я думаю, что потом будет такая ротация, что господин Радуцкий станет министром, а Зоряна пойдет заместителем министра», — заявил Арахамия.

Он пояснил, что Радуцкому нужно время, чтобы «привести в порядок все свои дела в бизнесе».

Напомним, Михаил Радуцкий возглавил комитет ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.