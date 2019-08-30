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Пожар на химпредприятии Ника Друк в селе Чишки Пустомытовского района Львовской области ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС области в пятницу, 30 августа.

«Пожар ликвидирован в 18:17», - сказано в сообщении.

Два сотрудника предприятия, занимающегося производством химической продукции, пострадали в результате пожара в одноэтажном складском здании. Один из них отказался от госпитализации, другой направлен в больницу.

Напомним, пожар возник в 13:48 в пятницу на территории, где хранились легковоспламеняющиеся материалы, после чего огонь перекинулся на соседнее строение. По состоянию на 15:00 площадь пожара составляла около 2 тыс. кв м. В 15:44 пожар был локализован на площади 2 тыс кв м. В пожаре сгорели три легковых автомобиля и один грузовик.

Специалисты ГСЧС провели 7 замеров воздуха по периметру складов, где возник пожар, и не обнаружили предельно допустимой концентрации вредных веществ. В ликвидации пожара принимали участие 114 сотрудников ГСЧС и 30 единиц техники. Причины пожара и сумма убытков устанавливается.
ForUm

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