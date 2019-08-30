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В селе Чишки Львовской области произошел масштабный пожар в складском помещении, в результате которого пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

«30 августа в 13:48 в Пустомытовском районе с. Чишки по ул. Леси Украинки, 53, на территории ООО «Ника Печать», в одноэтажном складском здании (размером 100х100 м) возник пожар. По состоянию на 15:00 площадь пожара составляет около 2 тысяч кв. м. Происходит горение легковоспламеняющихся и горючих веществ (растворителя). По предварительной информации пострадали два человека (работники предприятия)», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что к тушению пожара привлечено 80 спасателей и 16 единиц техники ГСЧС.

Напомним, в Одессе, в отеле «Токио Стар» произошел пожар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали.
ForUm

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