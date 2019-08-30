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Посол Китайской Народной Республики Ду Вэй высказал позицию правительства своей страны касательно украинского предприятия «Мотор-Сич».

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в Киеве посол КНР в Украине отметил: «Все, что касается «Мотор-Сич», - это коммерческая деятельность, это бизнес между непосредственно «Мотор-Сич» и частным китайским предприятием».

Посол добавил, что ему неизвестно, кому принадлежит контрольный пакет акций «Мотор-Сич», и в частности он не владеет информацией, что контрольный пакет акций может быть в залоге китайского государственного банка Сhina Development Bank. 

Также его попросили прокомментировать обеспокоенность американской стороны тем, что, в случае сотрудничества «Мотор-Сич» с китайской компанией, Россия сможет получить технологии украинского предприятия. «Это необоснованные домыслы», - заявил Ду Вэй. 

Он подчеркнул, что в сотрудничестве с другими странами Китай строго соблюдает правила защиты интеллектуальной собственности.  Также его попросили прокомментировать информацию о том, что средства на покупку акций «Мотор-Сич» могли быть предоставлены китайскими государственными учреждениями.

«Понятно, хотя это и частное китайское предприятие, которое проводит эту коммерческую деятельность, но ему необходимо брать финансы, а финансы обычно берутся из банка, поэтому ничего такого в этом нет, это обычное дело», - отметил Ду Вэй. 

Посол добавил, что не понимает, каким образом вопрос сотрудничества «Мотор-Сич» может касаться национальной безопасности США.

«Коммерческая деятельность должна регулироваться рыночными правилами, и никакая страна не может оказывать влияние в этом деле», - заявил Ду Вэй.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Болтон попытается убедить украинское правительство не продавать китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation «Мотор Сич».

В Белом доме считают, что это соглашение даст Китаю важные оборонные технологии и позволит ему расширить военный потенциал, говорится в публикации. Китай заинтересован в покупке более 50% «Мотор Сич», еще 25% может бесплатно получить «Укроборонпром». Это соглашение должен одобрить Антимонопольный комитет Украины. По данным ряда СМИ, Китай обязался внести в государственный бюджет Украины 100 млн долларов на развитие авиастроительной отрасли.

Напомним, советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон подтвердил, что постарается убедить украинскую власть в опасности сотрудничества с китайцами, но отказался комментировать вопросы, связанные с «Мотор-Сич».
ForUm

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