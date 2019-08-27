Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон подтвердил, что постарается убедить украинскую власть в опасности сотрудничества с китайцами, но отказался комментировать вопросы, связанные с «Мотор-Сич».

Об этом он заявил в комментарии Европейской правде во время своего визита в Украину.

Болтон не подтвердил, но и не опроверг сообщения СМИ о том, что США будет пытаться заблокировать продажу завода «Мотор-Сич» и передачу технологий этой компании китайским инвесторам. «Мы планируем говорить о ряде транзакций, я не хочу концентрироваться на одной», - отметил он.

Советник по вопросам нацбезопасности ожидает, что украинская власть учтет возможные последствия китайских инвестиций в чувствительных секторах. «Украина будет принимать свое решение, но, возможно, Украина найдет лучший выбор, который будет иметь лучшие последствия для своих граждан», - пояснил он.

Болтон напомнил, что США, как и Украина, имеют систему одобрения контрактов, связанных с военными технологиями и исходит из принципа, по которому контракты, угрожающие нацбезопасности, блокируются.

«Военные и чувствительные технологии не должны попасть к противникам или потенциальным противникам», - сказал он.

«Мы считаем, что Китай пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру, в том числе через проект «шелкового пути», и через привлекательные инвестиции... Мы сообщаем друзьям и партнерам об опасностях, которые дают китайские инвестиции», - подчеркнул советник по нацбезопасности.

В то же время он отказался комментировать вопрос о том, какие последствия могут быть в случае, если Украина не прислушается к советам партнеров, подчеркнув, что речь идет не о наказании, а о том, что такие контракты могут повредить самой Украине. Он также особо отметил вероятную коррупционную составляющую вопрос: «Китайцы не боятся использовать коррупцию, или скажу прямо - взятки, чтобы получить решение, которого они хотят».

По информации The Wall Street Journal, Болтон во время визита в Киев будет пытаться убедить украинское руководство отказаться от идеи продажи компании «Мотор-Сич» китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Издание отметило - соглашение о «Мотор Сич» широко воспринимается американскими чиновниками как очередной шаг Китая к расширению своей военной способности.

Приобретение «Мотор Сич» будет способствовать наращиванию военных сил Китая, Вашингтон пытался задержать из-за введения эмбарго на продажу товаров военного назначения.