В четверг, 29 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в котором Эрдоган проинформировал о результатах визита в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Эрдоган не изменил позиции касательно Украины после своего недавнего визита в РФ. В этом контексте турецкий лидер подтвердил неизменность поддержки со стороны Анкары суверенитета и территориальной целостности Украины.

Главы государств подчеркнули настрой на усиление сотрудничества по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес.

Также сообщается, что в развитие договоренностей, достигнутых сторонами во время визита Зеленского в Турцию, стороны обсудили планы по проведению в Киеве до конца текущего года очередного заседания стратегического совета.

К слову, Зеленский провел полуторачасовой разговор с Макроном.

Напомним, Украина и Турция собираются заключить соглашение о свободной торговле.