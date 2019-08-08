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Украина и Турция прорабатывают возможность подписания соглашения о свободной торговле для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время встречи с представителями СМИ по итогам переговоров с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

«Мы договорились о дальнейшем расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Объемы нашей двусторонней торговли в 2018 году составили более 4 миллиардов долларов США. И я уверен, что это далеко не предел нашего потенциала», - сказал Зеленский.

По убеждению президента, его раскрытию будет способствовать реализация совместных проектов и либерализация двусторонней торговли.

«Способствовать этому будет и заключение соглашения о свободной торговле. Надеюсь, что наши стороны как можно скорее смогут достичь компромисса в этом вопросе и подготовить все необходимые документы», - отметил глава государства.

Он также констатировал, что сотрудничество между странами является чрезвычайно насыщенным и заметил, что до конца года в Киеве будет проведено очередное (восьмое) заседание Стратегического совета высокого уровня.
ForUm

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