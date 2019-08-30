Вчера, 29 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с президентом Французской Республики Эммануэлем Макрона, которая длилась полтора часа, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.
Были обсуждены результаты саммита «Группы семи», который состоялся 24-26 августа в. Биаррице (Франция).
Глава государства поприветствовал позицию участников саммита относительно невозможности возвращения России на эту международную площадку в условиях войны на Донбассе и российской оккупации Крыма.
При этом президент Украины выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит «Семерки» в Соединенных Штатах в 2020 году.
Украинский лидер также сообщил французскому коллеге о ситуацию с безопасностью на Донбассе.
Со своей стороны Макрон подтвердил намерение провести встречу в «нормандской формате» в ближайшее время.
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