Сегодня, 30 августа, на юге Одесской области состоялись испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня «Ольха-М» с увеличенной дальностью поражения, сообщили ForUm’у в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Стрельбы модернизированными ракетами «Ольха-М» завершены успешно, сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос после завершения испытаний.

Кривонос отметил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.

Напомним, в феврале 2019 ГП «Шепетовский ремонтный завод», входящее в состав ГК «Укроборонпром», начал серийное производство передовых реактивных систем залпового огня «Верба» и пусковой установки для «Ольхи».

4 апреля состоялись испытания модернизированного комплекса «Ольха-М», ракеты которого способны поражать цель на почти вдвое большем расстоянии, чем те, которые сейчас находятся на вооружении ВСУ.