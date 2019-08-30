также в разделеОбщество
В Одессе чиновники Укрзализныци попались на крупной взятке 12
Суд оправдал экс-беркутовца, которого обвиняли в пытках активистов Майдана 34
Перепись населения планируют провести еще в 2019 году 23
НАБУ сообщило о подозрении заместителю министра 34
СМИ: Пентагон одобрил выделение Украине военной помощи 37
Двойное гражданство и связи с РФ: СМИ указали на интересные детали биографии Абромавичуса 46
Суд отпустил бывшего переводчика Гройсмана, который признался в госизмене 20
СБУ: Обмен пленными сегодня не состоится 55
Медведчук об обмене пленными: мне известно о варианте «33 на 33», но список лиц еще не согласован 18
Семьям погибших в гостинице «Токио Стар» выделили по 100 тысяч 22
Адвокат: Украинских моряков вывезли из СИЗО «Лефортово» 23
Зеленский запускает реформу СБУ, которую ждут от Украины в США и Европе: что изменится 93
ГБР проводит обыски в НОТУ 37
СМИ: Официальной встречи освобожденных из РФ украинцев в аэропорту не будет 26
СБУ: Переговоры по обмену заложниками продолжаются 33
ОП: Процесс обмена пленными еще не завершен 24
Данилюк в аэропорту «Киев» прокомментировал обмен пленными 144
Адвокат осужденных в Украине россиян заявил, что его подзащитные остаются в СИЗО 32

Сегодня, 30 августа, на юге Одесской области состоялись испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня «Ольха-М» с увеличенной дальностью поражения, сообщили ForUm’у в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Стрельбы модернизированными ракетами «Ольха-М» завершены успешно, сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос после завершения испытаний.

Кривонос отметил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.

Напомним, в феврале 2019 ГП «Шепетовский ремонтный завод», входящее в состав ГК «Укроборонпром», начал серийное производство передовых реактивных систем залпового огня «Верба» и пусковой установки для «Ольхи». 

4 апреля состоялись испытания модернизированного комплекса «Ольха-М», ракеты которого способны поражать цель на почти вдвое большем расстоянии, чем те, которые сейчас находятся на вооружении ВСУ.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги