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Народные депутаты фракции «Слуга народа» в Верховной Раде будут носить нагрудные значки с символикой собственной партии вместо стандартных.

Об этом Громадському сказал народный депутат от «Слуги народа» Александр Корниенко.

Новый значок зеленого цвета имеет круглую форму и надпись «Слуга народа».

«Партия «Слуга народа »пользуется своими нагрудными значками - мы специально заказали. Здесь есть удостоверение народного депутата. Еще очень важный элемент - карточка для голосования. Фракция «Слуга народа» будет лично голосовать. Будет вносить в Конституцию в ближайшее время норму о том, что депутат может потерять свои полномочия за неперсональное голосования. Поэтому эта карточка для нас символ реальных изменений в Верховной Раде, которые мы будем начинать с себя», - сказал Корниенко.

Стандартный значок, который получают все вновь избранные парламентарии, имеет вид сине-желтого флага с надписью «народный депутат Украины». Его носят на левом лацкане пиджака.
ForUm

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