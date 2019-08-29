Председатель Подготовительной депутатской группы, народный депутат от «Слуги народа» Дмитрий Разумков объявил, что фракция «Слуга народа» имеет права коалиции. Об этом он сказал на заседании парламента, сообщает УНИАН.



«Согласно ст. 83 Конституции Украины, депутатская фракция в Верховной Раде Украины, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины, имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины... Объявляю, что зарегистрированная депутатская фракция «Слуга народа» насчитывает 254 народных депутатов, что составило большинство народных депутатов от количественного состава Верховной Рады Украины, и, согласно Конституции Украины, имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины», - сказал Разумков.

Напомним, сегодня началось первое пленарное заседание ВР. Перед этим народные депутаты приняли присягу.