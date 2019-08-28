также в разделеПолитика
Коломойский назвал условие для второго срока президентства Зеленского 77
Разумков: Пока никаких решений о составе нового Кабмина нет 32
У Трампа готовы участвовать в «нормандских» переговорах 16
Скандальный экс-член УЗ Александр Бужор снова хочет управлять миллиардными потоками в УЗ 43
В Аппарате ВР не исключают вмешательства «посторонних лиц» в работу системы «Рада» 25
Подготовительная группа определилась с руководителями комитетов ВР 51
ЕС предлагает на должность вице-спикера Джемилева 30
Стефанчук: У Зеленского еще не было возможностей для проведения изменений 24
На рабочих местах нардепов в ВР устанавливают именные таблички 26
У Зеленского допускают ветирование Избирательного кодекса 35
Парубий подписал Избирательный кодекс 132
Труба: Введение сенсорной кнопки в ВР не предусмотрено законом 58
Продажа «Мотор-Сичи» китайцам: США предупредили Украину 254
Болтон назвал вероятное место встречи Трампа и Зеленского 41
Судья Вовк: После решения по «ПриватБанку» мы уже не встречались с Порошенко, но мне был передан месседж от него, что мне уже точно все 79
В «Слуге народа» готовы голосовать в Раде руками 69
Советник Трампа по нацбезопасности прибыл в Киев 24
Чиновник аппарата парламента рассказал, зачем позвал силовиков в Раду 188

Олигарх Игорь Коломойский не выдвигал ни одного кандидата на пост премьер-министра и никого не поддерживает.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

«Рашкован вообще минус, исключено. Коболев не готов сам, по-моему, не хочет на данном этапе, хотя очень достойный кандидат. Но просто это общественное мнение - в нищей стране большой размер премии - это компромат. Хотя эта премия вообще ничего - 0, по сравнению с той огромной работой, какую он сделал для страны. Абромавичус - ноль шансов. Данилюк - ноль шансов. Алексей Гончарук в шорт-листе, причем, на мой взгляд, это один из фаворитов. Я склоняюсь к кандидатуре Витренко, потому что с ним знаком. Но говорят, что и Гончарук тоже в порядке, очень умный», - заявил он.

Коломойский также прокомментировал возможность своего назначения на этот пост: «В таком случае наши американские партнеры сойдут с ума. Если меня назначат, а потом с нами все партнеры разорвут отношения, то лучше не назначать. Без тушенки и второго фронта, все-таки будет тяжело».

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент будет предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра замглавы Офиса президента Алексея Гончарука. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2562 грн.
43
Теги