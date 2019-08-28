Председатель Подготовительной депутатской группы, новоизбранный народный депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков надеется, что в начале своей работы Верховная Рада девятого созыва назначит новое правительство, сообщает УНИАН.



Разумков напомнил, что решение по кандидатуре премьер-министра будет принимать ВР девятого созыва. «Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время после начала работы нашей Верховной Рады», - подчеркнул Разумков.

Отвечая на вопрос о назначении заместителя руководителя Офиса президента Алексея Гончарука премьер-министром, а главы МВД Арсена Авакова - вице-премьер-министром, Разумков отметил, что никаких решений фракций по этому вопросу не было, поэтому считает некорректным комментировать эти вопросы.

По его словам, о кандидатурах на должности в правительство можно будет говорить только после консультаций с фракциями.

На уточняющий вопрос, есть ли конкретные решения по Гончаруку и Авакову, Разумков ответил: «Есть предложения, есть видение», но решений нет. «Я думаю, что сегодня буду недостаточно корректно выглядеть, если я начну рассказывать без позиции будущей фракции партии «Слуга народа», - добавил он.



Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент будет предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра замглавы Офиса президента Алексея Гончарука.