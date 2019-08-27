Украинская армия потеряла в боях за Иловайск в августе 2014 года 220 военных, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор находятся в плену. Об этом говорится в ответе Генерального штаба Вооруженных сил Украины на запрос BBC News Украина.

«Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск - 220 человек, 44 - ранены, 40 - пропавших без вести, 13 – содержатся в заложниках (по состоянию на 22 августа 2019)», - сообщили в Генштабе.

Там уточнили потери непосредственно во время выхода по «зеленому» коридору: «Именно 29 августа 2014: погибли - 129 человек, ранены - 18 человек, пропали без вести - 22 (по состоянию на 22 августа 2019 - 10 остаются), в заложниках - 10 (по состоянию на 29.08.2014)».

В Генштабе также отмечают, что «к погибшим добавлено количество пропавших без вести, которые были идентифицированы с экспертизой ДНК состоянию на 16 августа 2019».

Такие цифры не учитывают погибших добровольческих подразделений МВД, воевавших в Иловайске в августе 2014 вместе с армией.

Напомним, 23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия в составе нескольких батальонно-тактических групп, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям в Донбассе с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время российско-украинской войны.

29 августа оккупанты в упор расстреляли выходящие по обещанному зеленому коридору колонны силы АТО.

По официальным данным, в боях под Иловайском погибли 366 бойцов (157 военных не опознаны), еще 158 считаются пропавшими без вести.

В военной прокуратуре заявили, что основными причинами трагических последствий операции под Иловайском Донецкой области в августе 2014 года являются вторжение большого количества военнослужащих и техники Вооруженных сил РФ, а также необходимость украинских силовиков руководствоваться устаревшими нормативными документами.

В августе 2017 года Главная военная прокуратура передала в офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства информацию о собранных доказательствах совершения подразделениями ВС РФ военных преступлений в том числе вероломном убийстве украинских военных в районе Иловайска в 2014 году.