Погода в первый месяц календарной осени будет почти летняя с приятными дневными температурами и умеренными осадками, сообщает Метеопрог.

Первая неделя сентября 2019 года обещает быть очень камфорной. Знойной погода не будет, но располагающей к прогулкам на свежем воздухе. Максимальная температура воздуха в течение дня будет в пределах +20…+23°С, а минимальная: +12…+16°С. Облачность будет умеренной, и, что наиболее важно, значительные осадки не ожидаются.

Вторая неделя сентября 2019 года не принесет существенных метеорологических перемен, и будет похожей на первую. Но осадки усилятся, что, безусловно, порадует огородников и грибников.

Третья неделя сентября 2019 года придет в Украину с незначительным похолоданием. Максимальная температура опустится до 15-19 градусов по Цельсию. Минимальная температура составит +8…+11°C. Обильных грозовых дождей в прогнозе нет.

Четвертая и последняя неделя сентября будет погожей. Но ртутные столбики снова немного «упадут». Можно рассчитывать на дневной максимум в пределах +15…+17°С, минимум до +8…+10°С. Сентябрь месяц попрощается приятной температурой воздуха и отсутствием интенсивных дождей.